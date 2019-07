Chinesische und russische Militärflugzeuge verletzten Südkoreas Luftüberwachunsgzone

ⓒKBS News

Der unerlaubte Eintritt von jeweils zwei chinesischen und russischen Militärflugzeugen in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone (KADIZ) am Dienstag wird als Machtdemonstration gegenüber Südkorea und den USA betrachtet. China und Russland demonstrierten durch eine gemeinsame Übung ihrer Luftstreikträfte ihre enge Kooperation und Einsatzfähigkeit. Die USA stuften das Ereignis als Luftraumverletzung ein und sagten, dass sie die Reaktion Südkoreas und Japans nachdrücklich unterstützten.

Entgegen einer früheren Stellungnahme hat Moskau nun dementiert, dass ein russisches Militärflugzeug den südkoreanischen Luftraum verletzt habe. Eine offizielle Stellungnahme hat die russische Regierung am Mittwoch der südkoreanischen Botschaft in Moskau übermittelt, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Darin behauptet Russland, dass südkoreanische Piloten sich unprofessionell verhalten und die Flugroute des russischen Militärflugzeugs versperrt und dessen Sicherheit gefährdet hätten.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium warf Moskau vor, die Wahrheit zu manipulieren. Denn Russland habe seine gestrige Position geändert, als Bedauern über die Luftraum-Verletzung ausgedrückt wurde.

Allein das Eindringen in die KADIZ ist problematisch. Chinesische und russische strategische Bomber flogen am Dienstagmorgen unangemeldet mehrmals in Südkoreas Luftraumüberwachungszone. Zudem drang ein russisches Frühwarnflugzeug des Typs A-50 zweimal in den Luftraum über Dokdo im Ostmeer ein. Nach Warnschüssen verließ die Maschine den Luftraum wieder.

Eine Luftraumüberwachungszone (Air Defense Identification Zone: ADIZ) stellt ein Gebiet dar, das ein Land zum Zweck der nationalen Sicherheit für die Identifizierung ausländischer Militärflugzeuge festlegt. Bei einer ADIZ handelt es sich nicht um Hoheitsgebiet, jedoch ist es eine Gepflogenheit, vor der Durchquerung das betreffende Land vorab über den Zweck des Flugs und die Route zu informieren. Ein unangemeldeter Eintritt eines Militärflugzeugs kann als feindselige Handlung betrachtet werden.

Die aktuelle KADIZ ist das Ergebnis einer Erweiterung im Jahr 2013. Damit reagierte Südkorea darauf, dass China einseitig eine Luftraumüberwachungszone festgelegt hatte, die das Riff Ieodo einschließt. Das Riff wird von Südkorea verwaltet. Daraufhin dehnte die südkoreanische Regierung die KADIZ in südlicher Richtung so aus, dass sie mit dem Incheon Fluginformationsgebiet übereinstimmt. Als dessen Folge überlappen sich die Luftkontrollzonen Südkoreas, Chinas und Japans in der Umgebung von Ieodo zum Teil.

Das russische Verteidigungsministerium teilte in Bezug auf den Vorfall am Dienstag mit, dass es mit der chinesischen Luftwaffe eine Patrouillenübung auf langen Strecken abgehalten habe. China betonte unterdessen, dass die KADIZ nicht zu Südkoreas Luftraum zähle und sprach von Freiheit im Flugverkehr.

Angesichts dieser Haltung werden hinter den Flügen am Dienstag verschiedene Zwecke vermutet. Während die Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan ins Stocken gerät, versuchten China und Russland die Indo-Pazifik-Strategie der USA zu vereiteln, heißt es. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet an dem Tag, an dem der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, im Anschluss an seinen Besuch in Japan nach Südkorea weiterreiste. Daher wird die Übung auch als Test für die militärische Allianz zwischen China und Russland im Pazifik betrachtet. Das südkoreanische Militär rechnet damit, dass künftig immer häufiger chinesische und russische Militärflugzeuge in die KADIZ eindringen würden. Allein im laufenden Jahr wurden bereits 25 solcher Verletzungen durch China und 13 durch Russland gemeldet. Im Raum über Ieodo überlappen sich die Luftüberwachungszonen Südkoreas, Chinas und Japans, deshalb besteht die Gefahr, dass dieses Gebiet zu einem Pulverfass wird.

Die USA bezeichneten den Vorfall als Luftraumverletzung durch China und Russland. Jedoch äußerte Washington nicht, wessen Luftraum verletzt wurde. Zugleich betonten die USA die Zusage für die Verteidigung der Verbündeten und sagten, dass sie die Reaktion Südkoreas und Japans unterstützten. Die USA berücksichtigten offenbar, dass auch Japan auf der Grundlage eines Anspruchs auf Dokdo Kampfjets aufsteigen ließ.