Zollbehörde in Singapur beschlagnahmt Rekordmenge an Elfenbein

Die Zollbehörde von Singapur hat bei einer Durchsuchung knapp neun Tonnen Elfenbein sichergestellt. Es handelt sich um den bislang größten Fund in Singapur. Die entdeckten Stoßzähne stammen von 300 afrikanischen Elefanten und haben einen Wert von 12,9 Millionen Dollar. Die Ware wurde am Sonntag auf einem Schiff entdeckt, das sich von der Demokratischen Republik Kongo auf dem Weg nach Vietnam befand. In den Containern befanden sich auch 11,9 Tonnen Pangolin-Schuppen im Wert von schätzungsweise 35 Millionen Dollar. Dafür mussten 2000 Schuppentiere sterben. Die Container waren falsch deklariert und hatten angeblich Holz geladen.





In Afrika töten Wilderer jedes Jahr tausende Elefanten, um an das wertvolle Elfenbein zu kommen. Dieses dient in Asien, vor allem in China als wertvolles Material für Schmuck oder Schnitzereien. Schuppentiere kommen in der traditionellen chinesischen Medizin bei der Behandlung von Ödemen und zur Förderung der Muttermilchbildung zum Einsatz.





Trotz internationaler Handelsverbote geht der illegale Handel mit den bedrohten Tieren weiter. Singapur ist dabei der Dreh- und Angelpunkt des Handels zwischen Afrika und Asien. Im April wurden in dem Land zuletzt 177 Kg Elfenbein und 14 Tonnen Pangolin-Schuppen beschlagnahmt.