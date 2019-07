Indiens Mondmission erfolgreich gestartet: Frauen spielen Schlüsselrolle

© YONHAP News

Am Montag hat Indien seine Mondmission im zweiten Anlauf gestartet. Um 14.43 Uhr Ortszeit hob die Trägerrakete mit der Sonde Chandrayaan-2 vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan im Bundesstaat Andhra Pradesh ab. 16 Minuten und 14 Sekunden nach dem Start wurde der Orbiter erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht. Ein Landemodul der Sonde wird am Südpol des Mondes aufsetzen. Danach soll ein Rover nach Wasser und Mineralien suchen und Mondbeben messen. Sollte die Mission erfolgreich sein, wäre Indien das vierte Land nach den USA, Russland und China, dem eine Mondlandung gelingt.





Ein wichtiger Aspekt der Mondmission ist die hohe Beteiligung von Wissenschaftlerinnen. Daran zeigt sich Indiens Frauenpower in der Raumfahrt. 30 Prozent des gesamten Teams besteht aus Frauen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Programmdirektorin Doktor Muthaya Vanitha und ihre Kollegin Ritu Karidhal.





Ritu Karidhal ist Luft- und Raumfahrtingenieurin und kam 2007 zur indischen Raumfahrtbehörde (ISRO). Sie spielte eine wichtige Rolle als stellvertretende Betriebsleiterin bei der indischen Orbiter-Mission Mangalyaan 2013. Aufgrund ihrer Erfahrung und Erfolge wird sie auch die Raketenfrau Indiens genannt. Muthaya Vanitha ist ebenfalls seit geraumer Zeit Mitglied der Raumfahrtbehörde. Die Informatikerin ist spezialisiert auf Datenanalysen. 2006 gewann sie den Preis als beste Wissenschaftlerin. Sie ist verantwortlich für das reibungslose Funktionieren von Chandrayaan 2, bis die Sonde den Mond erreicht und ihre Aufgaben erledigt hat.





Der „Indian Times“ zufolge ist es das erste Mal, dass Frauen an einem dermaßen umfangreichen Projekt wie Chandrayaan 2 beteiligt sind. Vanitha und Karidhal würden die Mission bis zum Ende leiten. Ihnen gebühre alle Ehre.