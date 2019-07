Japan diskutiert über Anerkennung von getrennten Namen von Ehepaaren

© YONHAP News

In Japan ist derzeit die Anerkennung von getrennten Nachnamen von Ehepaaren ein brisantes Thema. Bei der jüngsten Oberhauswahl war die Aufhebung des Verbots von getrennten Namen eines der Wahlversprechen der Oppositionsparteien gewesen. Selbst die Komeito, der Koalitionspartner der regierenden LDP, hält es für nötig, das Thema zu erörtern.





Laut dem japanischen Zivilgesetzbuch muss sich ein Ehepaar auf einen einzigen Familiennamen einigen und darf keinen Doppelnamen oder getrennte Namen führen. In über 90 Prozent der Fälle nimmt die Ehefrau den Namen des Ehemannes an. Selten kommt es auch vor, dass der Ehemann den Familiennamen seiner Braut annimmt, wenn beispielsweise die Familie der Ehefrau keinen männlichen Nachfolger hat.





Der Zeitung „Mainichi“ zufolge ist Japan das einzige Land, das noch am Prinzip eines einzigen Familiennamens festhält. Die Regelung wurde 1898 mit der Meiji-Verfassung eingeführt. Das japanische Justizministerium hatte jeweils in den Jahren 1996 und 2010 eine zeitliche Anpassung des Familienrechts empfohlen, war aber damit auf den Widerstand der konservativen Kreise gestoßen. Zur Begründung führen die Gegner an, dass getrennte Nachnamen den Zusammenhalt der Familie schwächen.





Die öffentliche Meinung hat sich jedoch deutlich gewandelt. Bei einer im letzten Jahr vom japanischen Kabinettsamt durchgeführten Umfrage stimmten 42,5 Prozent einer Änderung des Zivilgesetzes zum Zwecke der Anerkennung von getrennten Nachnamen oder Doppelnamen zu. Über 64 Prozent meinten, der Zusammenhalt der Familie werde dadurch nicht geschwächt. Eine Studie der Zeitung „Asahi“ und eines Forschungsteams der Tokyo University ergab, dass auch unter den Anhängern der LDP der Anteil der Gegner von getrennten Namen geschrumpft ist, und zwar von 44 Prozent im Jahr 2016 auf 28 Prozent in diesem Jahr.