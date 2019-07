Der hässliche Unterhaltungskünstler Nam Hak

Der Pansori-Kenner Shin Jae-hyo신재효 aus der späten Joseon-Zeit nannte vier Voraussetzungen für einen guten Unterhaltungskünstler: angenehme Erscheinung, Erzähltalent, eine gute Gesangsstimme sowie gutes Auftreten. Man sollte meinen, die Darstellungskunst werde höher bewertet als das Aussehen. Es liegt aber in der menschlichen Natur, gut aussehende Menschen positiver zu beurteilen. Das äußere Erscheinungsbild war vor allem wichtig für Sänger, die bei großen Festen vor der königlichen Familie und der Oberschicht auftraten. In der späten Joseon-Zeit gab es allerdings einen Unterhaltungskünstler, der für sein nicht ansprechendes Aussehen bekannt war. Sein Name war Nam Hak남학 und er war so unansehnlich, dass in alten Aufzeichnungen sein Gesicht mit einer Bangsangsi 방상시-Maske verglichen wurde. Diese Maske zeigte eine furchterregende Fratze und wurde zu königlichen Paraden oder Begräbnisfeiern getragen, um böse Geister abzuwehren. Unter anderem wurden Nam Haks Augen mit denen eines verrückten Hundes, seine Nase mit der eines Löwen und sein Bart mit dem von einem alten Bock verglichen. Seine Hände sahen wie Hühnerklaue aus und Kinder sollen schreiend davongelaufen seien, wenn sie ihn sahen. So abstoßend sein Äußeres war, so ungewöhnlich schön soll jedoch seine Stimme gewesen sein, mit der er oft Gesangspartien für Frauen sang.





Der konfuzianische Gelehrte Lee Ok이옥 aus der späten Joseon-Zeit verglich Nam Haks wundervolle Stimme mit dem Gesang eines jungen Kuckucks auf einem Pflaumenzweig oder mit einem im Wind sanft klingenden Windspiel aus Glas. Die Schönheit seiner Stimme soll die Herzen seiner Zuhörer berührt haben. Und man war sich einig darin, dass Nam Haks Stimme sowie außergewöhnliches Gesangstalent seine unattraktive Erscheinung mehr als wettmachten. Es dürfte Nam Hak jedoch nicht immer leicht gefallen sein, auf weibliche Gesangsrollen festgelegt zu werden. Doch statt sich selbst zu bedauern, erhob Nam Hak den Gegensatz zwischen seinem Aussehen und seiner Stimme zu seinem Markenzeichen. Er machte sich sogar einen Spaß daraus, mit den Vorurteilen hinsichtlich seines Erscheinungsbildes zu spielen.





Einmal wollten Nam Hak und sein Freund eine Gruppe von Gisaeng in Hanyang überraschen. Ihr Plan war es, Nam Hak als eine Frau zu verkleiden. Dann sollte sein Freund die Gisaeng bzw. die Unterhaltungskünstlerinnen in einen dunklen Raum führen, wo Nam Hak auf sie wartete. Als die Frauen alle im Raum versammelt waren, begann Nam Hak zu singen. Seine Zuhörerinnen waren so beeindruckt von seinem Gesang, dass sie ihn mit Lobesworten überschütteten. Die Gisaeng waren selbst professionelle Sängerinnen und erkannten Talent, wenn sie es sahen, bzw. in diesem Fall hörten. Nach etwa 20 Liedern hatte Nam Hak die erfahrenen Künstlerinnen ganz für sich gewinnen können. Da ließ sein Freund das Licht im Zimmer hell aufleuchten, um die wahre Identität des Sängers bekanntzugeben. Als die Frauen Nam Haks Gesicht sahen, waren sie so schockiert, dass einige in Tränen ausbrachen, während es anderen vollständig die Sprache verschlug. Dieser Moment der Enthüllung wurde zum Höhepunkt einer Anekdote, die Nam Hak später gern vor einem höchstamüsierten Publikum zum Besten gab. Und seine Zuhörer konnten nichts anderes, als mit ihm zu lachen und diesen hässlichen Sänger mit der himmelsgleichen Stimme zu lieben.





