Japans Exportrestriktionen vor Allgemeinem Rat der WTO thematisiert

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch vor dem Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf betont, dass Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea einen Verstoß gegen die Regeln der WTO darstellten. Japan hatte zuvor angekündigt, Südkorea aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportnationen streichen zu wollen.





Südkoreas Vertreter Kim Seung-ho, der stellvertretende Minister für multilaterale und rechtliche Angelegenheiten im Handelsministerium, wies bei der Diskussion in Genf darauf hin, dass das multilaterale Handelssystem das Resultat einer politisch motivierten Vergeltung auf dem Gebiet des Handels sei. Unter Japans Exportbeschränkungen müssten auch unschuldige Verbraucher leiden.

Kim hatte jedoch für den Fall einer späteren Klage, noch keine rechtlichen Gründe für den Vorwurf gegen Japan angeführt. Kim sagte, die südkoreanische Regierung halte weiterhin an ihrem Standpunkt fest, die Angelegenheit auf dem Wege des Dialogs zu lösen. Er habe bei der Sitzung dem japanischen Botschafter ein Gespräch vorgeschlagen, dieser sei aber nicht auf das Angebot eingegangen.





Japan wiederholte seinen Standpunkt, die Ausfuhrbeschränkungen seien zum Zwecke der nationalen Sicherheit erlassen worden und keine Angelegenheit, die vor der WTO erörtert werden müsse.





Sollte Japan die angekündigte Streichung Südkoreas aus der weißen Liste beschließen, gelten ab Mitte August verschärfte Auflagen für den Export von über 1.100 Gütern nach Südkorea. Die Regierung übermittelte an Tokio ein offizielles Schreiben, in der sie auf die Haltlosigkeit der von Japan genannten Gründe für Südkoreas Ausschluss einging. Als Grund nannte Japan unter anderem eine mangelhafte Kontrolle von strategischen Gütern.





US-Präsident Donald Trump erklärte sich bereit, in dem Konflikt zwischen Südkorea und Japan zu vermitteln, sollten beide Länder dies wünschen. Unterdessen besuchte sein oberster Sicherheitsberater John Bolton Südkorea und Japan. Während seines zweitägigen Aufenthalts in Seoul am Dienstag und Mittwoch traf sich Bolton unter anderem mit Chung Eui-yong, Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, und Außenministerin Kang Kyung-wha. Dabei betonte er das US-südkoreanische Bündnis und die Wichtigkeit der Kooperation zwischen den USA, Südkorea und Japan.