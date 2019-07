Russisches Militärflugzeug verletzt Südkoreas Luftraum

ⓒYONHAP News

Am Dienstag haben chinesische und russische Militärflugzeuge unangemeldet Südkoreas Luftraumüberwachungszone (KADIZ) im Ostmeer durchquert. Ein russisches Frühwarnflugzeug des Typs A-50 drang danach zwei Mal in den südkoreanischen Luftraum über den Felseninseln Dokdo ein und hielt sich dort etwa sieben Minuten lang auf. Russland dementierte, dass eines seiner Militärflugzeuge in südkoreanischen Luftraum eingedrungen sei.





Nach der Luftraumverletzung ließ Südkorea Kampfjets aufsteigen, die 360 Warnschüsse abgaben. Zuvor waren 20 Leuchtgeschosse abgefeuert worden.





Der Sicherheitsberater im Präsidialamt Chung Eui-yong kündigte härtere Schritte im Falle einer erneuten Verletzung des Luftraums an. In einer Mitteilung an seinen russischen Amtskollegen Nikolai Patruschew schrieb Chung, dass Seoul den Vorfall sehr ernst nehme und im Falle einer Wiederholung einer solchen Aktion entschiedener handeln werde.





Das Präsidialamt teilte tags darauf mit, dass ein russischer Militärattaché in Seoul Bedauern über den Vorfall ausgedrückt habe. Das Flugzeug sei anscheinend wegen eines technischen Problems ungeplant in den südkoreanischen Luftraum geflogen.





Entgegen dieser ersten Stellungnahme hat Moskau die Luftraumverletzung bestritten. Vom russischen Verteidigungsministerium hieß es, bei dem Manöver hätten weder die chinesischen noch die russischen Luftstreitkräfte internationale Vorschriften verletzt. Moskau behauptete, südkoreanische Kampfjets hätten mit einem unprofessionellen Manöver die Flugbahn des russischen Militärflugzeugs gekreuzt und dessen Sicherheit gefährdet.





Die USA teilten mit, dass sie Südkoreas und Japans Reaktion auf die Luftraumverletzung unterstützten.