Kang Daniel gibt erstes Soloalbum heraus

Der Sänger Kang Daniel hat nach einem lang andauernden rechtlichen Disput mit seiner ehemaligen Agentur sein erstes Soloalbum herausgegeben.

Das neue Album mit dem Titel „Color On Me“ umfasst fünf Lieder. Für vier Songs hat Kang den Liedtext geschrieben, darunter für den Haupttrack „What Are You Up To“. Das neue Album liefert eine Mischung aus angesagten Synthesizer-Klängen, die auf die dynamische Choreographie abgestimmt ist.

Kangs Rückkehr zur K-Pop-Szene ist eines der aufsehenerregendsten Ereignisse dieses Jahres. Im Vorverkauf konnten von seinem Album bereits 450.000 Kopien abgesetzt werden.