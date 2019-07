Nach Super Junior wird auch BTS in Saudi-Arabien auftretten

Schon länger ist bekannt, dass es viele K-POP Fans im Nahen Osten gibt. Dort fanden jedoch bislang nicht sehr häufig Konzerte von K-POP Sängern und Gruppen statt, vor allem in Saudi-Arabien nicht. Doch jüngst gab es ein erfreuliches Ereignis für die dortigen Fans.

Die koreanische Boyband Super Junior gab dort am 12. Juli ein Konzert. Acht Mitglieder dieser K-Pop Idolgruppe der ersten Generation begeisterten rund 15.000 Fans bei ihrem Konzert „Super Show 7S“ in der King Abdullah Sports City in Jeddah.

Nicht nur Super Junior, sondern auch BTS überraschten Anfang dieser Woche ihre Fans. Denn die Jungs wollen im Rahmen ihrer laufenden Welttournee einen beispiellosen Stopp in Riad, Saudi-Arabien einlegen und dort am 11. Oktober auftreten.

Seit Mai hat BTS bereits zahlreiche Rekorde mit der Welttournee „Love Yourself: Speak Yourself“ gebrochen und weltbekannte Veranstaltungsorte wie das Londoner Wembley-Stadion und das kalifornische Rose Bowl-Stadion zum Wackeln gebracht. Aber mit dem Auftritt im King Fahd International Stadium mit 70.000 Plätzen in der saudi-arabischen Hauptstadt haben die Fans nicht gerechnet. Sie warten nun schon ganz gespannt auf das Konzert von BTS.