K-World Festa 2019 macht Line-up bekannt

Das Line-up für die Eröffnungs- und Abschlussfeier des Musikfestivals „K-World Festa 2019“ ist bekannt gegeben worden!

Das K-World Festa 2019 findet vom 15. bis 24. August im Olympiapark in Seoul statt. Das bevorstehende Hallyu-Festival, das verschiedene Aspekte der Hallyu- und K-Pop-Kultur vereint, steht schon jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn dieses Jahr soll es größer denn je sein.

Die Eröffnungszeremonie findet sowohl am 15. als auch am 16. August statt und das dynamische Line-up umfasst klangvolle Namen wie DJ DOC, Red Velvet, Lovelyz, NCT Dream, The Boyz und weitere. Viele Solosänger mit beeindruckendem Gesangstalent werden auch bei der Eröffnungszeremonie für beste Stimmung sorgen, darunter Kim Jae-hwan und Lim Jae-hyun, die für mehrere unter die Haut gehende Hits verantwortlich zeichnen. Auch bei der Abschlusszeremonie werden großartige Musiker und Künstler auftreten, darunter Super Junior, ITZY und Ha Sung-woon.