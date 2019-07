Hyeri wird Mitglied von UNICEF Honors Club

ⓒ YONHAP News

Die Sängerin und Schauspielerin Hyeri wird Mitglied des UNICEF Honors Club. UNICEF Honors Club ist ein Club für Sponsoren, die mehr als 100 Millionen Won (etwa 84.900 Dollar) für Kinder auf der ganzen Welt gespendet haben.

Zu den Clubmitgliedern gehören unter anderem die koreanische Eiskunstläuferin und UNICEF-Botschafterin Kim Yuna, der Sänger Jin von BTS, Schauspieler wie Won Bin, Lee Min-ho, Song Joong-ki und Lee Jong-suk sowie viele andere.

Neben Spenden soll Hyeri, Mitglied der Girlgroup Girlsday auch an verschiedenen Aktivitäten im Zusammenhang mit UNICEF teilgenommen haben. Zum Beispiel nahm sie an der Kampagne „Schulen für Asien“, ein Projekt zur pädagogischen Unterstützung von Kindern in elf asiatischen Ländern teil, darunter Mongolei, Nepal, Indien, Bhutan, Bangaldesch, Laos und Vietnam.

Mit den Spendenmitteln werden insbesondere Schulen gebaut, auch in die Unterstützung für den Kauf von Unterrichtsmaterialien und in die AIDS-Prävention fließen die Gelder, damit benachteiligte Kinder in Asien unter sicheren und sauberen Bedingungen unterrichtet werden können.