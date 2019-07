MFBTY veranstaltet Benefizkonzert für multikulturelle Familien

ⓒ YONHAP News

Das berühmte Hip-Hop-Trio MFBTY will am 2. August in Hongdae ein Benefizkonzert geben. Die Veranstaltung wurde speziell für die Unterstützung für multikulturelle Familien geplant.

Die drei Mitglieder Tiger JK, Bijie und vor allem Yoon Mi-rae, die auch aus einer multikulturellen Familie stammt, haben sich immer wieder in der Öffentlichkeit gegen Kindesmissbrauch und Diskriminierung von multikulturellen Familien ausgesprochen.

Die Gruppe legte am 1. Februar 2014 eine Pause ein, nachdem der Vater von Tiger JK an Lungenkrebs gestorben war. Im Dezember 2014 fand die Gruppe unter ihrem jetzigen Namen MFBTY wieder zusammen und veröffentlichte am 19. März 2015 ihr erstes vollständiges Album „Wonderland“.

Außerdem hat sich MFBTY in letzter Zeit zu einer festen Größe bei Musikfestivals entwickelt. Außerdem wollen die drei Mitglieder in diesem Sommer häufiger Kontakt zu ihren ausländischen Fans haben.