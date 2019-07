Nick Klarbunde - Deutsche Kultur für Koreaner

ⓒ mingles.kr

Unser Interviewgast ist Nick Klabunde, der seit sechs Jahren in Korea lebt und in den koreanischen Medien aktiv ist und als Modell arbeitet. Den Koreanern ist er aus vielen Fernsehsendungen wie „Non-Summit“, „Jiguin Life“ und „Travel Mate“ bekannt. Auf der neu ins Leben gerufenen Plattform „Mingles“ bietet Nick Klabunde gemeinsam mit anderen ausländischen Mentoren einen speziellen Kurs zum Erleben ausländischer Kulturen an. Der Deutsche teilt mit den koreanischen Teilnehmern seine Kenntnisse über die deutsche Kultur, die deutsche Küche, und Reisetipps, damit Koreaner, die an Deutschland interessiert sind, Gelegenheit für Offline-Begegnungen haben und das Land noch gründlicher kennen lernen können.

In der Sendung erfahren sie mehr zu den Aktivitäten der Plattform „Mingles“, über den aktuellen Kurs zum Urlaub in Deutschland und auch über Reiseziele in Korea, die unser Interviewgast den Deutschen empfehlen würde.





