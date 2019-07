Schwimm-WM zu Ende: US-Star Caeleb Dressel gewinnt die meisten Goldmedaillen

ⓒ YONHAP News

Am gestrigen Sonntag ist die Schwimm-Weltmeisterschaft 2019 in der südkoreanischen Metropole Gwangju zu Ende gegangen. Caeleb Dressel gewann die höchste Zahl von sechs Goldmedaillen und ging als erfolgreichster Schwimmer des Turniers hervor. Der Spitzenschwimmer aus den USA wurde zum MVP des Turniers gekrönt.





Bei den Frauen ging die Ehre an Sarah Sjöström. Die Schwedin hatte bei der Siegerehrung der Damen über 100m Schmetterling einen Gruß an die an Leukämie erkrankte japanische Schwimmerin Rikako Ikee geschickt und dem Publikum einen emotionalen Moment beschert. Gemeinsam mit Maggie MacNeil und Emma McKeon zeigte sie ihre Handfläche auf der stand „never give up“.





Der sechsfache Goldmedaillist Caeleb Dressel war der Superstar des vorletzten Turniertags. Zusätzlich zu den drei Goldmedaillen, die er schon sicher hatte, holte Dressel drei weitere Titel über 50 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling und in der Mixed-Staffel über 4 mal 100 Meter Freistil. Die drei Goldmedaillen gewann der 22-Jährige innerhalb von 100 Minuten. Am Sonntag, dem letzten Turniertag, verpasste der Schwimmer mit der Mannschaft den Titel über 4mal 100 Meter Lagen. Die USA gewannen Silber. Mit einer Goldmedaille hätte Dressel seine Leistung von der vergangenen WM in Budapest wiederholen können, als er sieben Titel gewann.





Die Volksrepublik China gewann die Nationenwertung mit 16 Goldmedaillen, davon 12 in den Sprungwettbewerben. Auf Platz zwei folgen die USA mit 15 Goldmedaillen. Russland wurde Dritter mit 12 Goldmedaillen. Deutschland gewann drei Gold, zwei Silber und drei Bronze und beendete das Turnier auf Platz acht. Für Südkorea blieb es bei einer Bronzemedaille. Bei der Schwimm-WM wurden im Beckenschwimmen neun neue Weltrekorde aufgestellt und 16 Turnierrekorde gebrochen.