Südkoreanische Fußballfans empört über Gastauftritt von Juventus Turin

ⓒ YONHAP News

Angesichts schwelender Proteste koreanischer Fußballfans will Juventus Turin nun verspätet Schritte unternehmen, um die koreanischen Fußballfans zu beschwichtigen.





Das koreanische Publikum ist empört darüber, dass bei dem Spiel des italienischen Vereins gegen ein Allstar-Team der K-League am Freitag in Seoul, der Fußballspieler Cristiano Ronaldo nicht eingesetzt wurde. Die Zuschauer hatten eine hohe Summe für die Einrittskarte bezahlt, um den Superstar einmal live spielen zu sehen. Ronaldo habe nach Angaben von Juventus-Trainer Maurizio Sarri angeblich wegen eines Muskelproblems nicht spielen können. Auch sonst hatte der Verein verschiedene Abmachungen nicht eingehalten, weshalb sich die koreanischen Fußballfans übergangen fühlten. Unter anderem wurde auch eine angekündigte Autogrammstunde abgesagt.





Laut Fußball-Insidern habe Juventus die Ernsthaftigkeit der Lage erkannt und wolle demnächst mit den Vereinsmanagern bei einer Sitzung Maßnahmen erörtern. Möglicherweise werde noch Anfang August eine Delegation nach Südkorea geschickt, die die Situation der koreanischen Presse genau erklären werde.





Das Desaster wurde anscheinend dadurch verursacht, dass Juventus Turin seinen Gastauftritt in Südkorea zwischen Termine in China geschoben hatte, nachdem ein geplantes Event in Peking ins Wasser gefallen war.





Das Freundschaftsspiel zwischen Juventus und den K-League-Allstars stand bereits seit Mai auf dem Programm. Für das Spiel sollte sich die Mannschaft drei Tage in Südkorea aufhalten. Von Juventus kam jedoch kurzfristig die Mitteilung, dass der Verein nur 12 Stunden bleiben könne, weil sich die Spieler ausruhen müssten. Die Mannschaft sollte am frühen Morgen mit dem Flugzeug in Südkorea eintreffen. Die Maschine kam aber erst am Nachmittag an, alle Termine wurden daraufhin verschoben und das Spiel erst mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Die Ausrede des Vereins, das Flugzeug sei wegen den schlechten Wetterbedingungen in China später gestartet, stellte sich zudem als nicht wahr heraus.





Für einen halben Tag in Korea kassierte Juventus vier Milliarden Won, etwas mehr als drei Millionen Euro.