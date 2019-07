Parteien einigen sich auf Abstimmung über Nachtragshaushalt und Resolution gegen Japan am Donnerstag

ⓒYONHAP News

Regierungspartei und Oppositionslager haben sich angesichts der Belastung für die Staatsführung und des Drucks der Öffentlichkeit geeinigt, den Parlamentsbetrieb wieder aufzunehmen. Sie akzeptierten somit die Forderungen der jeweils anderen Seite nach der Billigung des Nachtragshaushalts und der Behandlung von Sicherheitsfragen. Für die Minjoo-Partei Koreas ist die Verabschiedung des Zusatzbudgets dringend, das seit mehr als drei Monaten im Parlament anhängig ist. Die für die Staatsführung mitverantwortliche Regierungspartei, kann Maßnahmen zu anstehenden Angelegenheiten nicht länger verschieben. Der Beschluss des Nachtragshaushalts ist so dringend, dass sie hierfür der Opposition einige Zugeständnisse machen musste.





Für die Freiheitspartei Koreas (LKP) stellte es eine Belastung dar, den Parlamentsbetrieb gelähmt zu haben. Die größte Oppositionspartei geriet nämlich zunehmend in die Kritik, weil sie trotz wichtiger Fragen im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich die parlamentarische Arbeit blockierte. Die Öffentlichkeit warf der LKP vor, sich eher für ihre eigenen Interessen und Politik einzusetzen, statt gegen Japans Exportrestriktionen und die jüngste Verletzung der Gebietshoheit durch Russland und China vorzugehen. Inmitten dieser Situation verlor die Partei an Zustimmung und dies verstärkte intern die Krisenstimmung.





Die konservativen Oppositionsparteien einschließlich der LKP hatten ursprünglich angesichts der Lücken in der nationalen Sicherheit einen Antrag auf die Entlassung des Verteidigungsministers mit der Abstimmung über den Nachtragshaushalt in Verbindung gebracht. Mittlerweile gab das Lager jedoch den Entlassungsantrag de facto auf und forderte, Parlamentsitzungen über Sicherheitsfragen einzuberufen. Die Regierungspartei hegt jedoch Bedenken über die Absichten der Opposition, was bis zum Schluss eine Einigung ungewiss machte.





Dennoch konnte eine Einigung erzielt werden. Als Grund hierfür werden zwei Faktoren genannt: Der erste ist eine geänderte Position der Opposition. Diese erklärte sich bereit, für die Verabschiedung des Nachtragshaushalts zu kooperieren, sollten Sicherheitsfragen angemessen behandelt werden. Der zweite Faktor ist die Entscheidung, einen Termin für die Abstimmung über das Zusatzbudget in die Einigung aufzunehmen. Daraufhin wurde vereinbart, dass ab dem heutigen Dienstag die zuständigen Ausschüsse wieder die Arbeit aufnehmen.





Die Regierungspartei hat im Gegenzug für die Verhinderung einer Verzögerung bei der Beratung über den Nachtragshaushalt dem Oppositionslager ermöglicht, in Bezug auf die nationale Sicherheit eine wahllose Attacke zu verüben. Die Opposition erhielt als Gegenleistung für ihr Zugeständnis für das Zusatzbudget die Gelegenheit, das Regierungslager hinsichtlich der Staatsgeschäfte anzugreifen. Sie könnte sich auch als verantwortungsbewusster politischer Akteur präsentieren.





Beobachter meinen jedoch, dass man trotz der jüngsten Einigung für die Billigung des Nachtragshaushalts nicht optimistisch sein könne. Die LKP behauptet, dass der Haushaltsplan im Detail mangelhaft sei und die Regierung de facto weiter Schulden machen wolle. Die Partei versprach, mittels des eigenen Prüfungsrechts der Nationalversammlung das Zusatzbudget gründlich unter die Lupe zu nehmen. Die Regierungspartei verlangt hingegen, im Nachtragshaushalt zusätzliche Mittel für Maßnahmen gegen Japans wirtschaftliche Vergeltung einzuplanen. Angesichts dieser Situation wären heftige Zusammenstöße zwischen beiden Lagern unvermeidlich, heißt es.





Die Zeit für die Prüfung des Zusatzbudgets ist knapp bemessen. Sollte das Oppositionslager wegen der Sicherheitsfragen in die Offensive gehen, ist Streit vorprogrammiert. Im schlimmsten Fall könnte die Abstimmung über den Nachtragshaushalt abgesagt werden, obwohl ein Termin ausgehandelt wurde. Denn es bestehe die Gefahr, dass es bei den Debatten keine Einigung gebe, meinen Beobachter.