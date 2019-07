Hongkonger Demonstranten blockieren Zugverkehr

ⓒ YONHAP News

Demonstranten in Hongkong setzen ihre Proteste gegen das Auslieferungsgesetz fort. Nach einem Wochenende gewaltsamer Unruhen blockierten Aktivisten gestern das U-Bahn-System der Finanzmetropole und sorgten damit für ein Verkehrschaos in der Hauptverkehrszeit.





Die Demonstranten hatten sich am frühen Morgen an der Station Tiu Keng Leng im Osten des Gebiets Kowloon versammelt und sich zwischen das Gleis und die Zugtüren gestellt. Dadurch konnten die automatischen Türen nicht schließen und die Abfahrt verzögerte sich. Hunderte von Pendlern, die auf dem Weg zur Arbeit waren mussten deswegen die U-Bahn-Station verlassen und ein anderes Verkehrsmittel nehmen.





Mit der Aktion hatten die Aktivisten offenbar auf eine Stellungnahme Chinas reagiert. Peking hatte zuvor damit gedroht, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Ein Sprecher der für die Sonderverwaltungszone zuständigen Pekinger Behörde sagte, die gewalttätigen Ausschreitungen hätten die Stabilität der Inselmetropole gefährdet und stellten eine ernsthafte Bedrohung der Rechtstaatlichkeit dar.





Die Bewohner Hongkongs sind jedoch entschlossen, für ihre Freiheit zu kämpfen. Ein Einwohner sagte, er könne die Arbeit und Sitzungen verschieben. Den Menschen seien aber die Freiheit, Sicherheit und Menschenrechte geraubt worden. Und das könne nicht warten. Unbequemlichkeiten auf dem Weg zur Arbeit könne er in Kauf nehmen.





Es ist das zweite Mal, dass Hongkonger Demonstranten den Zugverkehr blockierten. Etwa vor einer Woche hatten sie den Vekehr an der Station Admiralty auf Hongkong Island lahmgelegt.





Unterdessen machte China die USA für die Unruhen in Hongkong verantwortlich. Die Regierung in Peking warnte die USA, sie solle ihr gefährliches Spiel sofort einstellen. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying sagte am Dienstag vor der Presse, China werde fremden Kräften keinesfalls erlauben, in die Angelegenheiten Hongkongs einzugreifen. Peking habe die Entschlossenheit und Fähigkeit, Frieden und Sicherheit in der Sonderverwaltungszone zu wahren. Hua Chunying bezog sich auf Medienberichte, denen zufolge US-Amerikaner und die Staatsflaggen der USA bei den Protesten in Hongkong gesehen wurden. Die USA müssten klären, ob sie in die jüngsten Vorfälle in Hongkong verwickelt sind.





Die Sprecherin würdigte zudem die Äußerungen Nordkoreas zum Vorgehen der Volksrepublik in der Hongkong-Frage. Das nordkoreanische Organ „Rodong Sinmun“ hatte jüngst in einem Beitrag geschrieben, kein Land habe das Recht, sich in die Hongkong-Angelegenheiten einzumischen. Alle sollten Chinas Souveränität respektieren und eine Einmischung in die Angelegenheiten Hongkongs sofort stoppen.