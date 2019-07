Mindestens 14 Tote bei Raketenangriff im Jemen

ⓒ KBS

Laut Angaben der jemenetischen Bürgerkriegspartei Huthi sind am Montag bei einem Raketenangriff unter der Führung Saudi-Arabiens in Jemen mindestens 14 Zivilisten, darunter vier Kinder, getötet worden. 25 Menschen seien verletzt worden. Von den Huthi-Rebellen kontrollierte Medien sendeten Bilder von den Toten und Verletzten nach dem Angriff in der nordjemenitischen Provinz Saada.





Saudi-Arabien veröffentlichte daraufhin eine Erklärung, in der es heißt, die Huthi-Rebellen hätten einen Artillerieangriff auf ihre eigene Hochburg verübt, um den Tod von Zivilisten den arabischen Alliierten in die Schuhe zu schieben. Turki al-Maliki, der Sprecher der saudi-arabischen Truppen, behauptete gegenüber der Nachrichtenagentur AP, der Anschlag sei eine Vergeltung der Huthi-Miliz gegenüber den Menschen in Jemen gewesen, die sich tapfer gegen die Rebellen wehrten.





Saudi-Arabien steht im Jemenkrieg an der Spitze einer arabischen Allianz, die die Truppen des jemenitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi unterstützt. Hinter den schiitischen Huthi-Rebellen steht der Iran.