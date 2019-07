Indonesien: Dicke Polizisten sollen abspecken

ⓒ Getty Images Bank

Schwergewichtige Polizeibeamte in Indonesien müssen jetzt radikal abnehmen. Auf der Insel Java wurden 90 Polizisten zu einer Diät verdonnert. Zwei Wochen lang müssen sie in einer Polizeischule ein hartes Trainingsprogramm absolvieren. Dazu gehören unter anderem Schwimmen, Aerobic, Fitness-Einheiten und ein strenger Diätplan.





Die indonesische Polizeibehörde sieht in der Fettleibigkeit ihrer Mitarbeiter eine große Gefahr. Wenn Polizisten zu dick sind, könnten sie keine Verbrecher jagen und würden träge in ihren Bewegungen. Dies könne dazu führen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehöhlt wird. In Indonesien wächst der Anteil der übergewichtigen Bevölkerung. Die Regierung hat vor, das Diätprogramm für Polizisten auf andere Beamte auszuweiten.