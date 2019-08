© YONHAP News

Produzent der erfolgreichen Fernsehshow „Infinite Challenge“ Kim Tae-ho ist mit einer neuen Show in die Unterhaltungsbranche zurückgekehrt.





Bei der neuen Show handelt es sich um ein hippe Realityshow, die von YouTube-Videoblogs inspiriert wurde.





„How Do You Play“ mit Yoo Jae-suk als Showmaster wurde zum ersten Mal am vergangenen Samstag ausgestrahlt.