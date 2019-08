Ailee_LOVE (feat. Chen)

Ich möchte dich näher kennenlernen, immer am Morgen und am Abend





Ich möchte eine Routine in deinem Alltag sein





Die hängenden Augen - ein Gesichtszug, der hervorkommt, wenn du etwas bedauerst





Ich bin neugierig auf alles. This is that love, sure it’s that love Wenn du es bist, dann mag ich alles





This it that love, falling for you. Das sind keine Gefühle, die plötzlich aufgekommen sind













습관 Gewohnheit

습관이야 Das ist Gewohnheit

습관적으로 aus Gewohnheit

~이길 바래 ich wünsche, dass