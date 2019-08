© Getty Images Bank

Mit dem Sommer kommt auch der Appetit auf erfrischende Süßigkeiten - und was ist erfrischender als ein kühles Eis in der Sonne? Wir glauben, dass Südkorea die Nase vorn hat, wenn es um kreative Eissorten geht. Warum das so ist, das erklären wir in der aktuellen Folge von Fabians Korea. Bleiben Sie dran!