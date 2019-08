Außenminister Südkoreas und Japans stellen lediglich Differenzen über Tokios Exportrestriktionen fest

ⓒYONHAP News

Japan will anscheinend die Streichung Südkoreas aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele vollziehen. Die Außenminister beider Länder trafen sich heute in Bangkok, konnten jedoch lediglich ihre Differenzen feststellen. Eine südkoreanische Abgeordnetendelegation, die Japan besuchte, erzielte kaum sichtbare Ergebnisse. Die USA sollen einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet haben, der jedoch bei Japan keinen Anklang fand.





Japan wird bei einer Kabinettssitzung am Freitag über die Streichung Südkoreas aus der weißen Liste entscheiden. In Japan gilt dieser Schritt als praktisch sicher . Akira Amari, Vorsitzender des Wahlstrategiekomitees der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und engster Vertrauter von Premierminister Shinzo Abe, sagte sogar, dass Japan mit hundertprozentiger Sicherheit Südkorea aus der weißen Liste streichen werde. Er behauptete, die Maßnahme bedeute lediglich, Südkoreas Status von einem bevorzugten Staat zu einem gewöhnlichen Staat zurückzuändern. Südkorea sei das einzige asiatische Land, das Japan auf die weiße Liste gesetzt habe. Es handele sich bei dem Schritt nicht um eine finanzielle Maßnahme, betonte er.





Die LDP sagte unterdessen ein Treffen zwischen ihrem Generalsekretär Toshihiro Nikai und einer südkoreanischen Abgeordnetendelegation ab. Das Treffen war ursprünglich für Mittwochnachmittag vorgesehen. Die Partei forderte jedoch, die Zusammenkunft auf den heutigen Donnerstag zu verschieben, um das Treffen einige Stunden später abzusagen. Als Grund wurde eine dringlich einberufene Sicherheitssitzung genannt.





Die südkoreanischen Abgeordneten knüpften große Erwartungen an die Zusammenkunft mit Nikai, Nummer zwei in der Machthierarchie der japanischen Regierungspartei. Die Leitung der Delegation übernahm Suh Chung-won, ein achtmal ins Parlament gewählter Abgeordneter. Zur Gruppe zählte auch Kang Chang-il, Vorsitzender der Koreanisch-Japanischen Parlamentarierunion und viermal gewählter Abgeordneter. Angesichts dieser Zusammensetzung wird die einseitige Absage des Treffens durch den LDP-Generalsekretär als große diplomatische Unhöflichkeit betrachtet.





Japan wollte offenbar dem Druck der südkoreanischen Seite ausweichen. Die südkoreanische Parlamentariergruppe reiste nach Tokio, um eine Verschiebung der Streichung Südkoreas aus der weißen Liste zu verlangen. Nikai fühlte sich offenbar daher im Vorfeld der Kabinettssitzung sehr belastet. Das deutet an, dass Japan trotz einer diplomatischen Unhöflichkeit die Streichung in die Tat umsetzen will.





Laut Medienberichten unterbreiteten die USA einen Schlichtungsvorschlag. Japan habe jedoch ablehnend reagiert. Reuters berichtete, dass die USA Südkorea und Japan aufgefordert hätten, ein Stillhalteabkommen zu unterzeichnen. US-Außenminister Mike Pompeo teilte mit, er wolle am Rande des ASEAN-Regionalforums (ARF) diese Woche ein trilaterales Außenministertreffen mit Südkorea und Japan abhalten und zwischen ihnen schlichten.





Die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb, dass die USA einen Schlichtungsvorschlag vorgelegt hätten. Laut der Zeitung steht die „Einfrierung“ im Mittelpunkt des Angebots. Japan sollte auf weitere Exportrestriktionen verzichten, während Südkorea die Veräußerung der beschlagnahmten Vermögenswerte japanischer Unternehmen wegen der Entschädigung früherer Zwangsarbeiter unterlassen sollte. Nach einer solchen Einfrierung sollten die drei Länder einen Diskussionsrahmen für die Ausfuhrbeschränkungen schaffen, heißt es. Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga dementierte jedoch den Medienbericht über den Schlichtungsvorschlag der USA. Japan werde das Verfahren für die Streichung Südkoreas aus der Liste durchführen, sagte er dann.





Das Außenministertreffen zwischen Südkorea und Japan fand statt, nachdem Japan bereits beschlossen hatte, seinen Plan nicht zu ändern. Deshalb war es ein selbstverständliches Ergebnis, dass beide Seiten lediglich ihre Differenzen feststellen konnten.