Thomas Waldner - Organisator des Donauinselfestes

Der Sommer ist die Jahreszeit für verschiedene Festivals. In Seoul ist insbesondere das Han-Flussufer der Ort, wo man die Sommerstimmung genießen und die Hitze vergessen kann. In den Parks und auf dem Gelände am Ufer des Flusses, der durch die Stadt Seoul zieht, wird ein facettenreiches Programm wie Konzerte und Filmaufführungen angeboten. Die Stadt Seoul will die Festivals am Hanfluss besser und umweltfreundlicher gestalten. Zu diesem Zweck wurde das Hangang Forum 2019 organisiert. Zu dem Forum wurden auch ausländische Gäste eingeladen. Aus Wien nahm Herr Thomas Waldner, der Organisator des Donauinselfestes, daran teil.





