Neue K-Pop-Kategorie bei MTV Video Music Awards sorgt für Kritik

Bei der diesjährigen Preisverleihung des international bekannten US-amerikanischen Musiksenders MTV Video Music Awards oder MTV VMA ist eine neue Kategorie eingeführt worden. Diese heißt “Best K-Pop”. Die Einführung der neuen Kategorie sorgt insbesondere bei Fans der Boyband BTS für heftige Kritik. Aber warum? Es ist doch eine erfreuliche Nachricht, dass eine neue Kategrie ausschließlich für den K-Pop bei den MTV Awards eingeführt worden ist, nicht wahr? Warum protestieren denn die Fans von BTS?

Die Fans meinen, die Einführung der neuen Kategorie “Bester K-Pop” sei ein Versuch, die koreanische Band von den Norminierungen für die Kategrien “Artist of the year” sowie “Song of the year” auszuschließen. Damit bekomme die koreanische Idolgruppe, die letztes und dieses Jahr weltweit viele neue Rekorde aufgestellt hat, überhaupt nicht die Chance, mit den westlichen Popstars um die Preise des US-Senders zu konkurrieren. Der Sender soll früher mit der Einführung der Kategorie “Best Latin” 2010 einen ähnlichen Versuch gemacht haben. Manche Fans wittern hinter dem Versuch Rassismus. Auf Twitter gibt es sogar die Bewegung mit dem Hashtag VMAsracist.

Für die neue Kategorie “Best K-Pop” wurden neben BTS Blackpink, BTS, EXO, Monsta X, NCT 127 und Tomorrow X Together für ihre Musikvideos nominiert, die sie in den Jahren 2018 und 2019 veröffentlicht haben.