Girlgroup der ersten Generation Fin.K.L nach 14 Jahren wieder vereint

© JTBC

Fin.K.L, eine vierköpfige Girlgroup, die ihre Blütezeit in den 90er Jahren erlebte, hat nach 14 Jahren wieder zusammengefunden.

Die Gruppe debütierte 1998 mit dem Album „Blue Rain“ und wurde mit vielen Hits bekannt, darunter „Die ewige Liebe“ und „Now“. Fin.K.L war mit SES eine der beliebtesten Girlgroups der 90er Jahre.

Die ehemaligen Gruppenmitglieder Lee Hyo-ri, Ock Joo-hyun, Sung Yu-ri und Lee Jin haben sich für eine Sendung des koreanischen Kabelsenders wieder zusammengetan. Der Titel der Sendung lautet „Camping Club“ und wurde am 14. Juli zum ersten Mal ausgestrahlt.

In der Show treten alle vier Mitglieder auf, und sie reisen in einem Wohnmobil durch Korea. Während der Reise plaudern sie darüber, was sie in der Zeit nach Fin.K.L erlebt haben und entscheiden dann, ob sie als Team wieder auf der Bühne stehen werden, um das 21. Jubiläum der Gruppe zu feiern. Wenn sie sich dazu entschließen, wird es die erste Aufführung der ehemaligen Girlgroup Fin.K.L seit ihrer Auflösung im Jahr 2005 sein.