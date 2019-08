Kang Daniels erstes Soloalbum sorgt für Furore

© YONHAP News

Das Debüt von Kang Daniel als Solosänger war bislang erfolgreich. Nach einem langen Rechtsstreit mit seiner früheren Managementagentur, ist das ehemalige Mitglied der Boyband Wanna one Kang Daniel am 25. Juli mit seinem ersten Solo-Album „Color On Me“ in die koreanische Musikszene zurückgekehrt.

Sein Album zieht bereits große Aufmerksamkeit auf sich und wird in Korea und im Ausland positiv aufgenommen. „Color On Me“ stand an der Spitze der iTunes-Charts in mindestens 15 Ländern, darunter Hongkong, Indonesien, Türkei und Macao.

Kang schrieb die Texte für die vier der insgesamt fünf Tracks seines neuen Albums, einschließlich des Haupttitels „What are you up to“. Seine Rückkehr in die koreanische Musikszene ist wohl eines der auffälligsten K-Pop-Events in diesem Sommer. Im Vorverkauf wurde sein erstes Solo-Album sogar 450.000 Mal gekauft.