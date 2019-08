Regierung legt Fördermaßnahmen für Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie vor

ⓒYONHAP News

Die von der Regierung vorgelegten Maßnahmen zur Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Stoff-, Zuliefer- und Austrüstungsindustrie stellen grundlegende Maßnahmen gegen Japans wirtschaftliche Vergeltung dar.





Japans Willkürmaßnahmen gegen Südkorea wie dessen Streichung aus der weißen Liste der bevorzugten Exportziele sind dank seiner Überlegenheit in der Stoff- und Zulieferindustrie möglich. Südkorea ist bei Materialien, Teilen und Ausrüstungen weniger konkurrenzfähig und stark auf Japan angewiesen. Daher ist das Ziel der Maßnahmen der südkoreanischen Regierung, gegen Japans Tyrannei vorzugehen und zugleich grundlegende Probleme der einheimischen Industrie zu lösen. Damit soll ein neuer Sprung der koreanischen verarbeitenden Industrie nach vorne ermöglicht werden. Sollte dies gelingen, könnte Südkorea langfristig aus der Not eine Tugend machen.





Die Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie sind hauptverantwortlich für Südkoreas chronisches Handelsdefizit gegenüber Japan. Ihr Anteil an den gesamten Einfuhren aus Japan in Höhe von 54,6 Milliarden Dollar lag im Jahr 2018 bei 68 Prozent. Rund 93 Prozent (22,4 Milliarden Dollar) des letzjährigen Handelsdefizits gegenüber dem Nachbarland in Höhe von 24,1 Milliarden Dollar entfielen auf diese Branchen.





Die bisherigen Regierungen haben sich stark für die Förderung der Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie eingesetzt. Im Jahr 2001 wurde ein Sondergesetz hierfür verabschiedet. Dank der stetigen Bemühungen der Regierung konnte auch ein bemerkenswertes Wachstum erzielt werden. Die Produktion in diesen Bereichen verdreifachte sich von 240 Billionen Won (198 Milliarden Dollar) im Jahr 2001 auf 786 Billionen Won (647 Milliarden Dollar) im Jahr 2017. Das Exportvolumen im selben Zeitraum wuchs von 64,6 Milliarden Dollar erheblich auf 340,9 Milliarden Dollar. Noch im Jahr 2001 wurde ein Handelsdefizit in Höhe von 900 Millionen Dollar verbucht, letztes Jahr konnte ein großer Überschuss in Höhe von 137,5 Milliarden Dollar erzielt werden.





Die starke Abhängigkeit von Japan trotz dieses bemerkenswerten Wachstums wird auf technologische Fähigkeiten zurückgeführt. Südkorea konnte viele Artikel für die allgemeine Anwendung entwickeln, für die vergleichsweise einfache Technologien benötigt werden. Jedoch ist Südkorea bei Artikeln, für die die Anhäufung von Technologien und ein hoher Präzisionsgrad erforderlich sind, noch immer auf Industrieländer wie Japan angewiesen. Deshalb lag der Selbstversorgungsgrad bei Materialien, Teilen und Ausrüstungen auch im Jahr 2017 im mittleren 60-Prozent-Bereich und trat verglichen mit 2001 fast auf der Stelle. Bei der Präzisionsindustrie wie Halbleiter- und Displayindustrie erreicht der Selbstversorgungsgrad nicht einmal 50 Prozent.





Die Regierung will mit den nun vorgestellten Maßnahmen dieses chronische Problem bewältigen. Die Maßnahmen reichen von der Stabilisierung der Versorgung mit dringend erforderlichen Artikeln bis zur Unterstützung der Entwicklung von Werkstoffen, Teilen und Ausrüstungen. Mit der Unterstützung von Forschung und Entwicklung sowie von Fusionen und Übernahmen, verschiedenen gesetzlichen und steuerlichen Fördermaßnahmen sowie dem frühzeitigen Einsatz von Finanzmitteln will die Regierung alle Kräfte mobilisieren.





Materialien, Teile und Ausrüstungen zählen selbstverständlich zu den wichtigen Produktionsfaktoren in der herstellenden Industrie. Jedoch erfordert deren Entwicklung viel Zeit und große Anstrengungen, vor allem ist die Technoloie unerlässlich. Je technologisch anspruchsvoller und aufwändiger die Herstellung eines Artikels ist, desto schwieriger wird ein Technologietransfer. Das ist der Grund, warum Südkorea trotz der bisherigen Bemühungen von Unternehmen und der Regierung immer noch stark auf das Ausland angewiesen ist.





Deshalb meinen Beobachter, dass eine ständige Unterstützung auf langfristige Sicht und eine konsequente Politik erforderlich seien, damit die neuen Regierungsmaßnahmen greifen können.