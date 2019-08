Die Redakteure (5) 좋겠다

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „좋겠다; joketda“

Deutsch: „Du hast es gut“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





좋- Verbstamm des Verbs 좋다 für „schön sein, gut sein“

-겠- Infix als Ausdruck einer Annahme

다 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 좋겠다 bedeutet wortwörtlich so viel wie „Das muss wohl schön sein“. Damit bringt der Sprecher gegenüber seinem Gesprächspartner seinen Neid zum Ausdruck, weil die Lage, in der sich der Gesprächspartner befindet, günstiger und vorteilhafter zu sein scheint als die des Sprechers. In diesem Sinne wäre der Ausdruck übersetzbar mit „Du hast es gut“, „Wie schön für dich“ oder auch „Du Glückliche/r“.





Ergänzungen

종이: Nomen für „Papier“

문제: Nomen für „Problem“