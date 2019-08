Südkoreanische Volleyballerinnen vergeben erste Chance auf Olympia-Ticket

© FIVB

Die südkoreanischen Volleyballerinnen haben ihre erste Chance auf die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio verpasst. Die Mannschaft verlor bei der interkontinentalen Qualifikation das letzte Spiel gegen Russland mit 2:3. In dem Match im russischen Kaliningrad hatten die Südkoreanerinnen zwar die ersten beiden Sätze gewonnen, im Anschluss daran aber drei Sätze in Folge abgegeben. Kapitänin Kim Yeon-koung war mit 25 Punkten die beste Angreiferin, sie konnte aber die Niederlage des Teams nicht abwenden.





Die Mannschaft beendete die Interkontinentalrunde in der Gruppe E mit zwei Siegen und einer Niederlage. Russland qualifizierte sich mit drei Siegen für die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr. Bei der Qualifikationsrunde des asiatischen Kontinents, welche im Januar in Thailand stattfindet, hat die Mannschaft noch eine Chance, sich ein Ticket für die Olympiade zu erkämpfen.





Von den 12 Mannschaften im Volleyball der Frauen, die in die Endrunde der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vorstoßen, stehen sieben Mannschaften fest. Dies sind neben Gastgeber Japan die sechs Gruppensieger der Interkontinentalrunde, Russland, Serbien, China, die USA, Brasilien und Italien.