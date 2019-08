Nach Abschied von Augsburg: Koo Ja-cheol geht nach Katar

© YONHAP News

Der südkoreanische Fußballspieler Koo Ja-cheol setzt seine Profikarriere beim Al Gharafa SC fort, einem Klub aus der ersten Liga in Katar. Der katarische Fußballverein teilte über seinen offiziellen SNS-Account mit, dass der südkoreanische Mittelfeldspieler für zwei Jahre unter Vertrag genommen wurde. Koo werde sich noch heute dem Auslandstraining der Mannschaft anschließen. Auf Koreanisch war der Satz „Willkommen Koo Ja-cheol“ zu lesen.





Koo Ja-cheol hatte Mitte Mai sein letztes Spiel für den FC Augsburg bestritten. Sein Vertrag mit dem Bundesligisten war Ende Juni abgelaufen. Ein Angebot des FCA hatte der Koreaner abgelehnt. Während seinen acht Jahren in der Bundesliga spielte Koo Ja-cheol beim Vfl Wolfsburg, FSV Mainz 05 und beim FC Augsburg und absolvierte über 200 Spiele. Der Wechsel nach Katar scheint von seinem Wunsch motiviert gewesen zu sein, neue Erfahrungen zu sammeln und eine zweite Profikarriere zu beginnen. Bei einer Fanveranstaltung in Seoul im Mai sagte der Fußballspieler, er werde sich Zeit nehmen und sorgfältig über seine Zukunft nachdenken. Seine Entscheidung werde diesmal auch für seine Familie sehr wichtig sein.





Mehrere Vereine in Europa, den USA, China und Japan sollen Interesse an ihm gezeigt haben. Auch ein koreanischer Club soll Koo ein Angebot unterbreitet haben. Schließlich entschied er sich für den Wechsel nach Katar. Das Land ist Gastgeber der Fußball-WM 2022 und macht rasante Fortschritte. Al Gharafa SC war der in der letzten Saison Achter unter den 12 Klubs der katarischen Liga.