Indonesische Sexsklavinnen des japanischen Militärs im Pazifik-Krieg

Während des Pazifik-Krieges wurden Hunderttausende Frauen Asiens in den damaligen von Japan besetzten Gebieten, in japanische Militärbordelle verschleppt. Eine große Zahl der Sexsklavinnen kam aus Indonesien. Ein indonesisches Opfer der Zwangsprostitution Shitu F sagte zu ihren Lebzeiten aus, dass Japan sie unter dem Vorwand, sie solle die Schule besuchen, mitgenommen habe. In Flores habe sie dann gemerkt, dass sie hintergangen wurde. Japanische Soldaten hätten sie ohne Unterbrechung geschändet und ihren Körper zerstört.





Shitu F starb auf der Insel Buru, wo sie japanischen Soldaten als Sexsklavin dienen musste. Bis ans Ende ihres Lebens konnte sie nicht in ihre Heimat zurückkehren. Ihre Zeugenaussagen finden sich in dem Buch von Pramoedya Ananta Toer, einem der bekanntesten Autoren Indonesiens. Das vor 40 Jahren geschriebene Buch erschien nun in koreanischer Übersetzung mit dem Titel .





1993 wurden 1.156 registrierte indonesische Opfer der Sexsklaverei gezählt. Experten nach gibt es aber zahlreiche Opfer, die sich nicht zu erkennen gaben.





Die sogenannten Trostfrauen wurden als junge Frauen, viele waren eigentlich noch Kinder, 3.000 Kilometer von Jakarta entfernt, auf die Insel Buru gebracht. Die Opfer sagten aus, dass sie auf dem Weg zur Insel auf dem Schiff von mehreren Männern vergewaltigt worden seien. Wenn sich die Mädchen ins Meer stürzen wollten, wurden sie wieder an Deck gezogen, gefesselt und geschlagen. Auf der Insel wurden sie nach eigenen Aussagen brutal behandelt und ihre Würde wurde mit Füßen getreten. Nach dem Krieg verstarben sie in der Einöde, weit entfernt von der Heimat.