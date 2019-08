Präsident Moon nimmt größere Kabinettsumbildung vor

ⓒKBS News

Präsident Moon Jae-in hat eine größere Kabinettsumbildung vorgenommen. Besondere Aufmerksamkeit zog die Ernennung des früheren Chefsekretärs für Bürgerangelegenheiten Cho Kuk zum Justizminister auf sich.





Neuer Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie ist der Informatikprofessor Choi Ki-young von der Nationaluniversität Seoul. Der Vize-Agrarminister Kim Hyun-su soll an die Spitze des Ressorts vorrücken. Die Soziologieprofessorin von der Daegu Catholic University Lee Jung-ok übernimmt die Leitung des Ministeriums für Gleichstellung. Auch die Leitungsposten bei der Kommission für fairen Handel und beim Ausschuss für Rundfunk und Kommunikation wurden neu besetzt.





Mit der Kabinettsumbildung soll der Umsetzung von Staatsaufgaben in der zweiten Hälfte der Amtszeit der Moon Jae-in-Regierung Schwung verliehen werden. Außerdem sollen sich im Zuge der Vorbereitung auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr die Kandidaten rechtzeitig in Stellung bringen können. Die vakant gewordenen Posten wurden mit besonders fachkundigen Personen und erfahrenen Staatsbeamten besetzt. Das zeugt von der Entschlossenheit von Präsident Moon, wichtige Projekte, für die in seiner ersten Amtshälfte der grundlegende Rahmen geschaffen wurde, nun konkret umzusetzen. Insbesondere soll mit der Ernennung von Cho Kuk zum Justizminister, die Reform bei der Staatsanwaltschaft zügiger vorangebracht werden.





Die oppositionelle Freiheitspartei Koreas kritisierte die Neubesetzung aufs Schärfste. Sie wolle die designierten Minister, die alles andere als den Wünschen der Bürger entsprächen, bei der parlamentaraischen Anhörung gründlich in die Zange nehmen.