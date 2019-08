Regierung beschließt Änderungen zu Exporten strategischer Güter nach Japan

ⓒKBS News

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch eine Änderung des Gesetzes zur Kontrolle des Exports und Imports von strategischen Gütern angekündigt, in deren Zuge Japan aus der Liste bevorzugter Exportziele gestrichen wird. In den nächsten 20 Tagen würden Meinungen zu der Änderung angehört.





Die Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass Japan auf der weißen Liste einer gesonderten Gruppe zugeordnet und Ausfuhren nach Japan strenger kontrolliert würden. In die neu eingeführte Unterkategorie werden Länder aufgenommen, die wiederholt den internationalen Regelungen zur Ausfuhrkontrolle zuwiderhandeln oder wegen Zweckentfremdung der importierten Güter aufgefallen sind. Die Ausfuhren in die gelisteten Länder unterliegen faktisch genauso strengen Kontrollen wie in die Staaten, für die keine Vorzugsbehandlung bei den Exporten gilt.





Das Industrieministerium erklärte, die Maßnahme sei im Rahmen der alljährlichen Verbesserung der Exportkontrolle erfolgt. Ziel der diesmaligen Verbesserungsmaßnahmen sei es, den Export in Länder strenger zu kontrollieren, mit denen sich wegen der Verletzung der internationalen Regelungen eine Zusammenarbeit schwierig gestalte.





Tokio behauptete, Südkorea verletzte mit der Streichung Japans aus der weißen Liste die WTO-Regeln. Die Regierung in Seoul erwiderte, die Maßnahme sei aufgrund von zwei Beweisen zu Japans Verstoß gegen die Ausfuhrregelungen getroffen worden. Sie betonte jedoch auch, dass sie keine Einschränkungen für den Export von einzelnen Gütern beschließen werde. Industrieminister Sung Yun-mo sagte, man sei jederzeit zu Verhandlungen bereit, sollte Japan dies wünschen.