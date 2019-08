Rede von Staatspräsident Moon zum 74. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat in seiner Rede zum 74. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas hervorgehoben, dass Südkorea ein Land werden solle, das niemand ins Schwanken bringt.





Moon sagte, Korea sei noch kein unerschütterliches Land, weil es noch geteilt und noch nicht stark genug sei. Er betonte, Südkorea werde sich Japans Exportbeschränkungen entgegen stellen und seinen Weg zu einer Wirtschaftsmacht beschreiten. Der Staatschef nannte drei Visionen für die Schaffung eines unerschütterlichen Landes. Dies seien eine verantwortungsvolle Wirtschaftsmacht, ein Land das Brücken für Frieden und Prosperität schlägt, Friedenswirtschaft und Wiedervereinigung.





Moon hob hervor, dass Südkorea sich nicht an die Vergangenheit festgekrallt und mit Japan im Bereich der Sicherheit und Wirtschaft fortwährend kooperiert habe. Über die Vergangenheit zu reflektieren bedeute, sie zu überwinden und in die Zukunft zu schreiten. Er sagte, er hoffe, Japan werde über seine Vergangenheit, in der es anderen Ländern Leid zufügte, nachdenken, und gemeinsam Frieden und Wohlstand in Ostasien schaffen.





Angesichts des Konflikts zwischen Südkorea und Japan hatte man erwartet, dass Präsident Moon scharfe Kritik am Nachbarn üben werde. Seine Rede enthielt jedoch keine dergleichen Äußerungen, stattdessen wurden Dialog und Kooperation betont. Moons Botschaft bestand darin, dass die gegenwärtige Krise als Anlass genommen werden solle, um die heimische Wirtschaftsstruktur zu ändern und zu einer Wirtschaftsmacht aufzusteigen. Es solle aber weiterhin nachdrücklich auf die Unrechtmäßigkeit von Japans Restriktionen gegenüber Südkorea hingewiesen und auf eine Lösung auf diplomatischem Wege bestanden werden, so Moon.





Der Staatschef wies auch die Möglichkeit eines Boykotts der Olympiade in Tokio zurück. Die Olympischen Spiele seien eine einmalige Gelegenheit für gemeinsamen Wohlstand und er hoffe, dass nächstes Jahr in Tokio die Hoffnung für Freundschaft und Zusammenarbeit gesät werde.