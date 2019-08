Große Namen beim 2019 K-World Festa

Viele K-Pop-Fans sind schon jetzt gespannt. Ab 15. bis 24. August soll in Seoul das „2019 K-World Festa“ veranstaltet werden. Am 15. und 16. soll natürlich ein Konzert mit K-Pop-Stars veranstaltet werden.

Am 15. August wollen Park Bom, Astro, DIA, Dreamcatcher, Im Jae-hyun und viele weitere Stars ihr Bestes geben. Dann am darauf folgenden Tag wollen DJ DOC, Hwang Chi-yeol, Nam Woohyun, Red Velvet, CLC, Lovelyz, MonstaX, NCT Dream und weitere an die gute Stimmung anknüpfen.

Ein mit so vielen berühmten Namen gespicktes Konzert ist außergewöhnlich, daher sind die Karten für die K-Pop-Konzerte äußerst begehrt.

Weitere Neuigkeiten über das Festival kann man auf der offiziellen Homepage nachlesen.