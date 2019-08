BTS erhalten sechs Preise bei den Genie Music Awards

© Big Hit Entertainment

Am 1. August wurden die Genie Music Awards veranstaltet. Die Genie Charts gelten als eine der renommiertesten Musikcharts in Korea.

Bei dieser Preisverleihung räumten BTS die meisten Preise ab, und zwar sechs an der Zahl. Leider konnten die Mitglieder die Preise nicht persönlich in Empfang nehmen. Aber sie haben eine Video-Botschaft für die Besucher aufgenommen. Dabei sagten sie, dass die Ehrung nur dank der Unterstützung der Fans möglich gewesen sei. Sie seien sehr dankbar.

Der Preis für den besten Künstler ging an Twice. Twice erhielt dann noch einen weiteren Preis. Paul Kim wurde mit dem Preis für die beste Musik geehrt.

Der Sänger und Komponist Yun Jong-shin ging ebenfalls nicht leer aus. Er bekam den „Innovator-Preis“. Damit wird seit schon seit zehn Jahren bestehendes Projekt gewürdigt, jeden Monat einen neuen Song zu veröffentlicht. Yun, der schon seit fast dreißig Jahren als Musiker tätig ist, ist also immer noch innovativ und fleißig.