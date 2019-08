Welches Lied gilt als Sommerlied 2019

In Korea ist es immer noch sehr warm, so dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass der Sommer noch längst nicht zu Ende ist. Welche Sommerlieder wurden in diesem Jahr herausgegeben?

Die Girlgroup Oh my Girl hat am 5. August passend zum Sommer einen fröhlichen Song herausgegeben: „BUNGEE“. Dieses Lied ist ein fröhliches Elektronik-Pop-Lied. Es hat einen so fröhlichen und flotten Rhythmus, dass man gleich gut Laune bekommt.

Auch die Gruppe Weki Meki hat am 8. August den Song „Tiki-Taka“ veröffentlicht. Sie vertreten das Konzept „Summer Crush“ und liefern dementsprechend heitere Auftritte ab.

Oh Hayoung, Mitglied von Apink, will ebenfalls einen Sommersong auf den Markt bringen. Es wird ihr erster Solosong werden. Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt. Ihr erstes Soloalbum mit dem Titel „OH!“ wird am 21. August erhältlich sein.