Suche nach Super Rookie 2019 beginnt bereits

© YONHAP News

Wir haben schon August, wir befinden uns somit schon in der zweiten Jahreshälfte. So langsam macht man sich schon Gedanken darüber, welche Fortschritte die K-Pop-Szene in diesem Jahr machen konnte.

Auch in diesem Jahr gab es mehrere Gruppen, die neu in die Musikwelt eingestiegen sind. Besonders hervorzuheben sind die Gruppen ITZY und TXT.

Am 1. August gab es schon eine Preisverleihung, die „Genie Music Awards“. Bei diesen Awards haben genau diese beiden Idolgroups einen Preis für die besten Newcomer erhalten.

Itzy debütierten Anfang dieses Jahres. Die fünf Mitglieder sind aber schon bekannte Gesichter, da sie bereits in verschiedenen Sendungen aufgetreten waren. Der Debütsong “Dalla Dalla” war gleich nach der Veröffentlichung höchst beliebt.

Die Gruppe Tomorrow X Together ist eine Boyband und begann ihre Aktivitäten im März. Sie gehört der Entertainmentfirma Big Hit Entertainment an und die Mitglieder gelten als kleine Brüder von BTS. Daher hatten sie ihr Debütalbum auch gleich auf Platz eins der iTunes Charts in 44 verschiedenen Ländern bringen können.

Die Konkurrenz um den Preis für den besten Rookie ist in diesem Jahr besonders groß!