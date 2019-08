Zwist um koreanische Friedensstatuen

© YONHAP News

Die koreanischen Friedensstatuen erinnern an ein trauriges Geschichtskapitel: Abertausende junge Mädchen wurden während des Zweiten Weltkriegs von der japanischen Armee in Militärbordelle gesteckt, wo sie ein tragisches Dasein als Sexsklavinnen führten. Damit ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät, errichten Koreaner die sogenannte Friedensstatue im öffentlichen Raum und in Ausstellungen auf.

In letzter Zeit hat es jedoch immer wieder Druck von der japanischen Regierung gegeben, Ausstellungen mit der Friedensstatue zu unterlassen. Nataly Han vom Koreaverband in Berlin weiß dies aus eigener Erfahrung. Im Treffen zweier Welten erklärt sie uns, warum dieser historische Konflikt immer wieder aufflammt.