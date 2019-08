Über den Sommer

© Getty Images Bank

Korea ist zu jeder Jahreszeit schön. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – jede Jahreszeit hat ihren ganz besonderen Reiz. So liest man es im Reiseführer.

Naja, das stimmt schon irgendwie. Aber ... Jetzt haben wir Sommer. Und irgendwie ... ist der Sommer in Korea schon auch schön, aber halt dann doch nicht ganz so schön ...





Die Hitze ist schwül und drückend, der Schweiß rinnt ununterbrochen in Strömen, so recht Appetit hat man auch keinen, die einst so erfrischende Regenzeit gibt es (seit der Klimawandel um sich greift) auch nicht mehr, und in der Nacht bekommt man kein Auge zu, weil die Zikaden unentwegt kreischen und die Mücken munter zustechen ... Lassen Sie mich offen sprechen: Der Sommer in Korea ist einfach schrecklich!