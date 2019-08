Konzert zu Chilseok, dem Tag der Liebenden

Der 7. Juli nach dem Mondkalender ist Chilseok, der Tag der Liebenden, ein Pendant zum westlichen Valentinstag. Der Legende nach ist Chilseok der Abend, an dem zwei Liebende, nämlich der Hirtenjunge Gyeonwu und das Webermädchen Jiknyeo, zwei am Himmel durch die Milchstraße getrennte Sterne, für eine Nacht zusammen sein können. Elstern bilden mit ihren Flügeln eine Brücke über die Milchstraße, damit sich die beiden treffen können. Dieses Jahr fiel der Tag auf den 8. August. Das Nationale Gugak-Zentrum gab anlässlich Chilseok ein Konzert für junge Liebende mit dem Titel „Nacht der Milchstraße“. Auf der Bühne stand unter anderem die Sängerin Chang Myeong-seo, die mit der Gruppe Yeonnori das prickelnde Gefühl der Verliebtheit in modernen Versionen des Jeongga besang.