Südkoreanisches Tischtennis-Duo gewinnt Bulgaria Open

Das Duo Lee Sang-su und Chung Young-sik hat die Bulgaria Open im Doppel der Männer gewonnen.





Am gestrigen Sonntag setzten sie sich im Finale des Wettbewerbs in Panagjurischte gegen die japanische Paarung Kazuhiro Yoshimura und Yukia Uda mit 3:1 durch. Nachdem sie den ersten Satz abgegeben hatten, konnten sie das Spiel an sich reißen und drei Sätze in Folge gewinnen. Damit gewann das koreanische Doppel das zweite große Turnier des Internationalen Tischtennis-Verbands (ITTF) in Folge. Im Juli hatten sie bei den Australian Open gesiegt.