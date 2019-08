Trauerfeier für im Himalaya verstorbene Bergsteiger Min Jun-young und Park Jong-sung

© YONHAP News

Die Überreste der eingeäscherten Leichen der vor zehn Jahren im Himalaya verstorbenen Bergsteiger Min Jun-young und Park Jong-sung wurden am Samstag nach Südkorea zurückgebracht. Beide Alpinisten wurden auf Friedhöfen in ihrer Heimat Cheongju beigesetzt.

Am selben Tag fand an einem Denkmal zu deren Gedenken hinter dem Cheongju-Druckmuseum eine Trauerfeier statt. Park Youn-su, der frühere Leiter des Jikji-Expeditionsteams, dem Min und Park angehörten, sagte, seine beiden Kollegen seien nun nach Hause zurückgekehrt und hätten im Schoße der Familie ewige Ruhe gefunden.





Min Jun-young und Park Jong-sung verloren am 25. September 2009 in einer Höhe von 5.400 Metern Höhe den Kontakt zu anderen Expeditionsmitgliedern. Das Team stieg auf den Hiunchuli, um eine Route an der Nordwand zu erschließen. Vor etwa einem Monat wurden ihre Leichen von einem Einheimischen unter der Nordwand des Hiunchuli im Gebirgsmassiv Annapurna Himal gefunden. Vor einigen Tagen wurden sie von einem früheren Kollegen in einem Krankenhaus in Nepal identifiziert.





An der Trauerfeier nahmen etwa 100 Personen teil, darunter die Angehörigen der Verstorbenen, die Mitglieder der Jikji-Expeditionstruppe und Bürger von Cheongju. Expeditionsleiter Park erklärte den Anwesenden, dass die Leichen der beiden Alpinisten zehn Jahre in den Eismassen verborgen lagen und mit der Gletscherschmelze freigelegt und von einem Einheimischen entdeckt wurden. Es sei eine Zeit des endlosen Wartens gewesen und er sei dankbar dafür, dass die beiden Bergsteiger wieder zurückgekehrt seien. Min Gyu-hyung, der Bruder von Min Jun-young, sagte, die zehn Jahre des Wartens seien für ihn und seine Familie eine Qual gewesen. Er habe bei der Nachricht, dass sein Bruder im Augenblick seines Todes nicht allein war, aufgeatmet.





Die Angehörigen, Kollegen und Bürger legten ein Foto, Blumen und Gegenstände, die sie an die Verstorbenen erinnerten, an dem Denkmal nieder. Präsident Moon Jae-in twitterte, Min und Park seien wahre Alpinisten. Die Bürger sollten des Herausforderungsgeistes der beiden, die das koreanische Druckwerk aus beweglichen Lettern Jikji bekannt machen wollten mit Stolz gedenken.