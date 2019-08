JSOOP ist Spezialist für Haarpflegeprodukte

© jsoop

Diesmal stellen wir Ihnen JSOOP vor, einen koreanischen Spezialisten für Haarpflegeprodukte. Firmendirektor Park Ji-ha:





Der Name JSOOP ist eine Kurzform für “natürlicher Wald” im Koreanischen. Das durchschnittliche Alter der Firmenmitarbeiter ist 28. Die Marke wurde im Mai 2016 geschaffen, und im Januar 2017 wurde das Unternehmen gegründet. Im August jenes Jahres schloss es sich landesweit den Filialen von Lalavla an, einer Gesundheits- und Schönheitskette. Einen Monat später richtete das Unternehmen sein eigenes Forschungsinstitut ein und begann mit dem Export nach Thailand und Singapur. Die Umsätze stiegen um 300 Prozent. Im Jahr 2018 wurde es zur Nummer eins bei den Verbrauchervorlieben ausgewählt, und es sicherte sich einen Platz bei Olive Young und LOHB’s, um Platz eins beim Verkauf von Haarpflegeprodukten in den größten drei Drogeriemärkten in Korea einzunehmen. Im April dieses Jahres baute es ein neues Bürogebäude. Im Juni waren seine Produkte bei Hyundai Home Shopping ausverkauft.





Der Markt für die Haarpflege wächst in Südkorea stark, auch wegen der zunehmenden Sorge der Koreaner um Haarverlust. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsversicherungsbehörde übersteigt die Zahl der Südkoreaner, die Haarverlust beklagen, 10 Millionen. Der entsprechende Markt habe einen Wert von 3,6 Milliarden Dollar. JSOOP begann mit der Erforschung der Haar- und Schädelpflege in dem Glauben, dass diese genauso wichtig sei wie die Hautpflege. Das Unternehmen entschied sich für sichere Inhaltsstoffe für die verschiedenen Wachstumsphasen des Haars, wie Anagen (Wachstum), Katogen (Umbau) und Telogen (Ruhe), um neue Produkte zu entwickeln. Das erste brachte es 2017 auf den Markt:





Unser erstes Produkt war das RIABICHECK Shampoo. Ri bedeutet “steuern” oder “kontrollieren”. Das “A” steht für schön und Bicheck bezieht sich auf “verborgenes Geheimnis” auf Koreanisch. Der Name bedeutet also: “verborgenes Geheimnis, um die Schönheit zu kontrollieren”. Drei Mittel, Shampoo, Haarpackung und Haartonikum, werden unter diesem Namen hergestellt. Stoffe der orientalischen Medizin machen bis zu 84 Prozent des Shampoos aus, um den Haarverlust zu verhindern und zu helfen, dass Haar und Schädel gesund bleiben. Es wurde vom Ministerium für Nahrungs- und Arzneimittelsicherheit als funktionales Kosmetikmittel zertifiziert.





Das Shampoo enthält drei Auszüge des Roten Ginsengs, von denen angenommen wird, dass sie das Haarwachstum fördern, sowie vier Arten patentierter Substanzen. Um die Preise auf vernünftigem Niveau zu halten, vermeidet das Unternehmen ein auffälliges Design und übermäßige Verpackungen:





Unsere Werbung unterscheidet sich deutlich von anderen, ähnlichen Produkten, wenn es um Kreativität geht. Wir dachten, dass junge Leute auf die neuen Produkte rasch anspringen. Anfangs investierten wir viel in das Marketing über soziale Medien. Wir haben Hunderttausende von Dollars im Monat allein für Marketing ausgegeben. Auch brachten wir Werbung in Bussen und Kiosken an. Die Verbraucher begannen, auf unsere Produkte aufmerksam zu werden. Danach weiteten wir unser Geschäft auf den Offline-Markt aus, indem wir uns Drogerieketten anschlossen, um die Konsumenten direkt zu erreichen.





Das Unternehmen zeigte zudem Video-Werbeclips an viel besuchten Orten, um die Markenbekanntheit zu erhöhen. Andere Produkte von JSOOP sind Haarfärbemittel und ein Wasserspray, das das Haar beleben soll:





Unser Purple J Water Pack ist eines der populärsten Produkte. Anders als andere Haarpackungen brauchen Sie es nach der Anwendung nicht auszuspülen. Wenn das Haar getrocknet ist, können die Nährmittel besser absorbiert warden. Die klinischen Tests sind in acht Bereichen abgeschlossen, Haarschutz, Volumen und Farbhaltung sowie die Behandlung von spröden Haarspitzen eingeschlossen. 2018 verkauften wir 100.000 Haarpackungen, der Umsatz erreichte 5 Millionen Dollar. Der Wert dürfte in diesem Jahr auf 6,4 Millionen Dollar steigen. Wir planen, mehr Produkte auf dem Home-Shopping-Kanal anzubieten. Die Wasserpackung ist eines der am besten verkauften Produkte.





Im Juni wurde JSOOP mit dem Hi Seoul Excellent Product Award ausgezeichnet, der von der Seouler Unternehmensbehörde vergeben wird. Die Firma will jetzt auch die Präsenz im Ausland stärken:





Wir exportieren unsere Erzeugnisse in südostasiatische Länder wie Thailand und Singapur, und unser Internet-Laden bietet seine Dienste in drei Fremdsprachen an, Englisch, Chinesisch und Japanisch. In diesem Jahr haben wir die Marketingaktivitäten in China gestartet. Die Shampoo-Importe in China sind gestiegen. Insbesondere die Einfuhren aus Südkorea legten stark zu, 2017 erreichten sie 60 Millionen Dollar. In jenem Jahr belief sich der Absatz von Shampoo-Produkten in China auf 220 Millionen Dollar. Wir denken, dass es angemessen ist für JSOOP, als Spezialist für das SNS-Marketing und den E-Handel, auf den chinesischen Markt vorzustoßen. Wir erwägen zudem, unsere Exportziele auszuweiten.