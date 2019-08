Emissionen von zinsgebundenen DLS ohne Kapitalschutz erreichen letztes Jahr Rekordhoch

ⓒ KBS

Produkte von zinsgebundenen DLS (Derivatives Linked Securites) haben sich jüngst zu einem schwerwiegenden Problem entwickelt. Fast sämtliche Investitionen in die betreffenden Produkte in Höhe von rund einer Billion Won (830 Millionen Dollar) drohen verloren zu gehen. Das wird als eine erwartete und von Menschen verursachte Katastrophe betrachtet, die auf die fehlende Überwachung und ein moralisches Risiko zurückzuführen ist. Die Banken empfahlen nämlich ihren Kunden hochriskante Produkte, als wäre dies eine sichere Anlage.





DLS (mit Derivaten verbundene Wertpapiere) sind eine erweiterte Version von ELS (Equity Linked Securities: Aktiengebundene Wertpapiere). Bei ELS hängt die Rendite von einem Aktienkurs oder Aktienindex ab. Die versprochene Rendite wird gezahlt, wenn der Preis einer Aktie oder der Aktienindex während des vereinbarten Zeitraums einen bestimmten Korridor nicht verlässt. Sonst entsteht ein Kapitalverlust.





Bei DLS kann die Rendite nicht nur abhängig von einem Aktienkurs oder Aktienindex, sondern auch von Wechselkursen, Zinsen, Währungen oder Sachwerten bestimmt werden. Alles kann als Basiswert dienen, sollte dessen Preise auf vernünftige Weise festgelegt werden können.





In Südkorea sind derzeit zinsgebundene DLS umstritten. Ein entsprechendes Produkt, das die Woori Bank im Frühling verkaufte, beruht auf dem Zinsatz deutscher Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit als Basiswert. Sollte der Zinssatz nicht unter dem Basispreis von minus 0,2 Prozent sinken, werde die Rendite von vier bis fünf Prozent gezahlt, heißt es. Beim Unterschreiten des Basispreises droht jedoch ein großer Verlust, der das 200-Fache des Unterschieds zwischen dem Basispreis und dem tatsächlichen Zinsniveau erreicht. Das Problem ist, dass der Zinssatz zehnjähriger deutscher Anleihen weiter fiel und fast minus 0,7 Prozent erreichte. Die Verlustquote wird dabei auf rund 97 Prozent beziffert. Der Verfalltag beginnt am 19. September. Sollte die aktuelle Tendenz anhalten, werden die Anleger ihr gesamtes Kapital verlieren.





Solche Produkte verkauften die Woori Bank und die KEB Hana Bank am meisten, das Volumen der von beiden verkauften Angebote erreicht 800 Milliarden Won (knapp 664 Millionen Dollar). Bei DLS handelt es sich um Produkte, bei denen Optionen am Markt für Finanzderivate verkauft werden können. Der Optionshandel stellt den gefährlichsten Bereich in der Finanzinvestitionsbranche dar. Deshalb kontrollieren die Finanzbehörden mit strikten Bedingungen den Zugang individueller Anleger zu diesem Bereich streng. Jedoch ändert sich die Situation, wenn ein solches Produkt am Bankschalter angeboten wird. Auch Privatanleger können leicht in ein solches DLS-Produkt investieren, sofern sie einige Dokumente unterschreiben.





DLS sind mit einer hohen Provision verbunden und werden schnell fällig, weil die Vertragsdauer kurz ist. Das heißt, dass Banken viel größere Gewinne verglichen mit langfristigen Produkten erzielen könnten. Wie verlautete, hätten einige Bankmitarbeiter Anleger überzeugt, indem sie behaupteten, dass ein Verlust äußerst unwahrscheinlich sei. Sie stellten mit Simulationsergebnissen aufgrund früherer Zinsentwicklungen solche Produkte als sichere Investitionen vor.





Experten sagen, dass zinsgebundene Produkte mit einem extremen Investitionsrisiko behaftet seien. Sollten Zinsen einmal zu fallen beginnen, halte der Abwärtstrend lange an. Daher sei es kaum möglich, Verluste auszugleichen, heißt es. Laut Informationen legten über 3.600 Personen und fast 200 Körperschaften in zinsgebundene DLS-Produkte an.





Die betreffenden Banken betonen, dass es sich nicht um ein sogenanntes Mis-selling (Fehlverkauf), einem Verkauf unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, handele. Denn alle Anleger hätten schriftlich zugestimmt. Jedoch wird dies als moralisches Risiko kritisiert, da die Banken die Produkte trotz sinkender Zinsen anboten. Die Finanzbehörden könnten ihrerseits kaum von der Verantwortung freigesprochen werden, weil sie keine wirksamen Vorsorgemaßnahmen gegen den Fehlverkauf getroffen hatten.