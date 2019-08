Regierung plant neue Infrastrukturinvestitionen

ⓒYONHAP News

Die Regierung will nächstes Jahr 4,7 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) in innovative Infrastrukturen und neue Industrien investieren. Das innovative Wachstum soll damit auf weitere Bereiche ausgeweitet werden.





Dies teilte Vizeministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch bei einer Sitzung zur Erörterung von wirtschaftlichen Maßnahmen mit.





In die Kerninfrastruktur auf den Gebieten Daten, Netzwerk und künstliche Intelligenz sollen 1,7 Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) fließen. Damit sollen auf Daten basierende öffentliche Dienstleistungen erweitert und Verwaltungsvorgänge auf den neusten technischen Stand gebracht werden. Geplant ist auch die Einrichtung von Forschungskomplexen für die Konvergenz von Künstlicher Intelligenz mit anderen Technologien.





Für System-Halbleiter, Biohealth und Zukunftsautos seien drei Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) vorgesehen. In den neuen Industriezweigen wird ein enormes Marktwachstum erwartet. Für System-Halbleiter wurde ein vierfach höheres Budget veranschlagt, um Schlüsseltechnologien zügig zu entwickeln und in technischer Hinsicht in Führung zu gehen. Im Bereich Biohealth will die Regierung hauptsächlich in die Sammlung von medizinischen Daten, die Entwicklung von neuen Medikamenten und die Gesundheitspflege investieren.





Bei Zukunftsautos sollen die Ausgaben schwerpunktmäßig für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie Batterien und Sensoren, die Erweiterung des Angebots an Brennstoffzellenautos und die Kommerzialisierung von selbstfahrenden Autos getätigt werden.





Insgesamt werde im Vergleich zu diesem Jahr das Budget für das innovative Wachstum um 45 Prozent aufgestockt.