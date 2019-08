Südkoreanisch-amerikanisches Militärmanöver geht zu Ende

ⓒYONHAP News

Am Dienstag ist die gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA zu Ende gegangen. Damit sind die wichtigsten gemeinsamen Manöver der Streitkräfte beider Länder in diesem Jahr beendet.





Die Stabsrahmenübung dauerte elf Tage und fand in Form von Computersimulationen statt. Die Übung war darauf fokussiert, angesichts des bevorstehenden Transfers der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea, die anfängliche Einsatzfähigkeit südkoreanischer Truppen zu überprüfen. Erstmals übernahm ein südkoreanischer General, und zwar Choi Byung-hyuk, die Leitung des Manövers.





Südkorea und die USA hatten sich 2014 auf eine Übergabe der Befehlsgewalt geeinigt, sofern verschiedene Bedingungen für diesen Schritt erfüllt sind. Dazu zählten das Sicherheitsumfeld in der Region, militärische Kapazitäten Südkoreas und ein ausreichendes Potenzial der südkoreanischen Raketenabwehr, um Bedrohungen durch nordkoreanische Nuklearwaffen und Raketen abzuwehren.





Nordkorea kritisierte die Militärübungen aufs Schärfste. Aus Pjöngjang hieß es, die USA und Südkorea würden das Messer schleifen, mit dem sie Nordkorea schaden wollten. Als Antwort darauf unternahm das Land allein im August vier Raketentests.





Um einen reibungslosen Verlauf der Verhandlungen mit Nordkorea für dessen Denuklearisierung zu unterstützen, wurden die jährlichen Manöver Südkoreas und der USA, „Key Resolve“, „Foal Eagle“ und „Ulchi Freedom“ ausgesetzt. Stattdessen wurde jeweils eine Militärübung im ersten und zweiten Halbjahr im reduzierten Umfang durchgeführt.