Angelina Jolie besucht mit ihrem Sohn Korea

Die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie besuchte mit ihrem Sohn Maddox vor seinem Studiumsanstritt an einer koreanischen Universität nächste Woche das Land.





Maddox Jolie-Pitt wird ab nächster Woche das Underwood International College der Yonsei-Universität besuchen. Er wird für ein Jahr auf dem Songdo-Campus Biotechnologie studieren.





Der Hollywood-Star und ihr Sohn wurden auf dem Campus in Songdo sowie an mehreren Touristenorten in Seoul gesichtet.