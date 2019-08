Südkorea hält Manöver für Verteidigung von Dokdo ab

ⓒYONHAP News

Das diesjährige Manöver für die Verteidigung von Dokdo spiegelt das veränderte Sicherheitsumfeld in der Umgebung der koreanischen Halbinsel wider.





Zunächst wurde das Manöver in „Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums“ umbenannt. Damit wurde der Begriff der Übung von der Verteidigung der Felseninseln Dokdo zum Schutz von Hoheitsgebiet im Ostmeer erweitert. Diesbezüglich betonte das Präsidialamt, dass die Übung nicht mit Rücksicht auf ein bestimmtes Land abgehalten werde. Das deutet an, dass dabei nicht nur der Konflikt mit Japan berücksichtigt wird, obwohl das Manöver hauptsächlich als Gegenmaßnahme gegenüber Japan betrachtet wird. Die diesmalige Übung stellt auch eine Maßnahme dagegen dar, dass jüngst russische und chinesische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone (KADIZ) eindrangen.





Zur KADIZ-Verletzung kam es am 23. Juli während einer gemeinsamen Übung der Luftwaffen Chinas und Russlands. Dabei verletzte ein russisches Militärflugzeug sogar den südkoreanischen Luftraum über Dokdo, und zwar zweimal. Dies war die erste Luftraum-Verletzung durch ein Flugzeug der russischen Luftstreitkräfte. Deshalb wurden besorgte Stimmen über die nationale Sicherheit laut. Das diesmalige Manöver dient daher dazu, dass die südkoreanischen Streitkräfte ihre Entschlossenheit demonstrieren, die Wiederholung eines solchen Vorfalls nicht zu dulden.





In diesem Zusammenhang steht auch, dass das Manöver in seinem Umfang verdoppelt wurde und zu einer Verteidigungsübung an Land, im Meer und in der Luft erweitert wurde. An der Übung nahmen Kriegsschiffe der Marine und der Küstenwache, Flugzeuge der Marine und der Luftwaffe sowie Soldaten des Heeres und der Marineinfanterie teil. Etwa zehn Kriegsschiffe wurden eingesetzt. Zudem war erstmals die Einsatzflottille der Marine „Maritime Task Flotilla Seven“ einschließlich des Aegis-Zerstörers König Sejong beteiligt . Zehn Flugzeuge einschließlich F-15K, der Hauptkampfjet der Luftwaffe, wurden eingesetzt. Daneben wurden Mitglieder der Spezialkräfte des Heeres sowie der Speziellen Flottille für Kriegführung der Marine (UDT/SEAL) mobilisiert. Es ist das erste Mal, dass Heeressoldaten für die Übung zur Verteidigung von Dokdo eingesetzt wurden.





Das Manöver für die Verteidigung von Dokdo findet zweimal im Jahr statt, gewöhnlich im Juni und Dezember. Dieses Jahr wurde die Übung jedoch mit Rücksicht auf verschiedene Situationen im ersten Halbjahr nicht abgehalten. Eine Weile lang war ungewiss, ob Südkorea die Übung doch noch durchführen wird. Daher sagten einige Beobachter, dass Südkorea die „strategische Ambiguität“ beibehalte, indem es die Entwicklungen in den Beziehungen mit Japan beobachte. Die Stimmung innerhalb der Regierung habe sich jedoch geändert, weil keine Anzeichen für eine Lockerung der Wirtschaftsvergeltung Japans zu sehen seien, heißt es.





Japan protestierte heftig gegen die am Sonntag begonnene Übung. Die japanische Regierung äußerte über einen diplomatischen Kanal starkes Bedauern und forderte einen Stopp der Übung. Die südkoreanische Regierung wies jedoch die Forderung zurück und betonte, dass Dokdo eindeutig Südkoreas Territorium sei.





Wie verlautete, wolle die Regierung nach dem Ende des Manövers überprüfen, wann und in welchem Umfang die zweite Übung des Jahres zur Verteidigung von Dokdo stattfinden soll. Wegen der verspäteten ersten Übung gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das bisherige sechsmonatige Intervall verkürzt wird. Beobachter meinen, dass angesichts des Konflikts mit Japan und dessen Haltung die nächste Übung vorgezogen werden kann. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Bezeichnung „Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums“ beibehalten wird.